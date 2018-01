Nelle settimane scorse si era diffusa la voce di alcuni spregevoli audio che l'attuale attaccante dell'Udinese, Maxi Lopez, aveva mandato alla sua ex-compagna Wanda Nara. Messaggi con tono irrispettoso che avevano scosso l'opinione pubblica in Argentina.



In soccorso di Maxi Lopez è però arrivata l'attuale compagna, la bellissima e biondissima (oltre che più giovane di Wanda Nara) Daniela Christiansson che con un post sul suo profilo Instagram ha sì confermato l'esistenza dell'audio, ma ha anche difeso la punta: “Quello che penso degli audio? Nessuno dovrebbe giudicare perché nessuno sa la verità della situazione e quegli audio dicono molto su come il mio ragazzo non abbia rispetto per lei. Con me non utilizza questo tipo di vocabolario e comportamento. Provate a immaginare di non poter augurare buon Natale ai vostri figli e che l’unico modo per vederli sia andare nella loro scuola per vederli in segreto! Posso confermare che Maxi fa e sempre farà il meglio per i tuoi figli!".