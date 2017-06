"Sicuramente

rappresentare la propria nazione in queste competizioni è sempre una bellissima sensazione, essere l'unico italiano in gara aumenta le responsabilità".

"I vantaggi che possono avere i team di serie a sono molteplici. Faccio un esempio, il torneo che andrò a fare sarà guardato da milioni di persone e portare in giro la maglia di una squadra aumenterebbe e non di poco la visibilità".

"Ho sempre giocato a calcio anche nella realtà, giocare alla

è sempre stato un hobby per me.

chiaro non ho smesso di giocare a calcio per giocare alla

ma perchè non avevo più stimoli per continuare".

"Lorenzo Pellegrini era molto bravo anche da bambino, come lui ce ne stavano tanti altri molto bravi. Di tutti i ragazzi che ho conosciuto solo lui è arrivato in serie A, questo fa capire quanto sia difficile arrivare al maggior campionato italiano. Spero che Lorenzo Di Livio altro ragazzo con cui ho giocato, possa fare il salto di categoria e arrivare in serie A".

"Una grande difesa ti fa vincere SEMPRE! Sia che parliamo di un videogioco sia nella realtà".

"

Il mondo degliin Italia è in continua espansione e fra i videogiochi che più entusiasmano gli italiani, il mondo del calcio continua a tenere milioni di appassionati davanti ai teleschermi proprio come succede per il mondo "reale".è sicuramente il videogioco di calcio più diffuso fra gli utenti italiani con un numero di appassionati in netta crescita e che sta creando anche nuove figure professionali. Sono tanti, infatti i "gamer professionisti", coloro che sono riusciti a trasformare il proprio talento in un'autentica professione.presente a Roma per i tornei FIFA Nova Cup, organizzati da eSports Academy ha avuto il piacere di intervistare Daniele "Prinsipe" Paolucci che, dopo aver trionfato a Madrid alle finali europee, proverà a conquistare ad agosto a Londra anche il titolo di Campione"Mi sto allenando al meglio, sto affrontando tutti i migliori giocatori del mondo per arrivare a questo evento al top della condizione".playParliamociplayCi sono tantissimi giocatori che giocano a FIFA. Non so chi sia il più forte, però mi piacerebbe giocare contro Pellegrini anche sulla consolle (ride ndr.)"."Grazie alla collaborazione tra eSports Academy e Nova Euronics ho la possibilità di poter fare questi tornei mensilmente, e questo è un ottimo allenamento. In molti ragazzi mi fermano per poter fare una foto o una chiacchierata e a me non può che far piacere. L'organizzazione è perfetta, e non vedo l'ora di giocare le finali dove ci saranno i migliori player d'Italia".