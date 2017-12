Matteo Darmian interessa sia alla Juve che al Napoli per il mercato di gennaio. Come riporta Rai Sport i bianconeri sono in pole position per l’acquisto del calciatore. Il Napoli, infatti, ha offerto al laterale azzurro ben 2 milioni di euro l’anno, offerta che se pareggiata dalla Juve metterebbe i bianconeri in una posizione di vantaggio in quanto i diritti d’immagine sarebbero totalmente in favore del calciatore cosa che invece non avviene a Napoli. Oltre a questo entrambe le squadre devono comunque vedersela con la richiesta dello United che è di 20 milioni di euro.