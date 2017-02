Non sarebbe il primo monumento eretto in omaggio a David Bowie, a poco più di un anno dalla sua morte, ma certo il più personale e ‘intimo’ tra tutti. I suoi fans si sono infatti posti l’obiettivo di raccogliere 990,000 sterline (per l’equivalente di circa un milione di euro) di cui 17,000 sarebbero state già raccolte, per costruire una sorta di ipertrofico monumento-albero della vita a forma di fulmine (un omaggio alla copertina dell’album del 1973 e ad uno dei personaggi dell’artista: ‘Aladdin Sane’), che verrebbe costruita a poca distanza dalla vecchia abitazione londinese di Stansfield Road in cui nacque Bowie; un’opera che costituirebbe un ideale coppia con il murale (sempre dedicato ad Alladin Sane) dipinto dall’artista australiano Jimmy C. e già situato presso la fermata della metropolitana di Brixton.

Il crowdsourcing è incoraggiato in questo modo: “Proprio come un David Bowie ultraterreno piombato sulle nostre vite, il memoriale (è presto per chiamarlo ZiggyZag?) verrà installato sul pavimento di Brixton -e sarà un albero alto tre piani. Una sorta di messaggio alieno arrivato da un’altra dimensione, scagliato direttamente dall’aldilà.” In questi giorni, il figlio di David Bowie, il regista Duncan Jones, ha omaggiato il padre dopo la vittoria postuma di ben cinque Grammy Awards (‘Best Engineered Album’, ‘Non-Classical’, ‘Best Recording Package’, Best Alternative Album’ per ‘Blackstar’ ,’ Best Rock Performance’ per il brano apripista), condividendo una foto scattata con Bowie e con il commento: ‘Così orgoglioso di mio padre! Ti sosterrò per sempre’.



www.mam-e.it