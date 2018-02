Davide Nicola, ex allenatore del Crotone, ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva della lotta scudetto: "Il campionato di Napoli e Juve è straordinario e non ha paragoni con gli altri, in cui il primo posto è già ipotecato. I bianconeri hanno un organico più ampio, ma Sarri ha un gioco straordinario". Sulla situazione della Nazionale, poi: "Il CT? Sono contento per Di Biagio perché è un periodo di cambiamento e conosce bene il movimento. Sarà qualcuno che ama fare il selezionatore e non l'allenatore. La nostra scuola è la più preparata".