Gianni De Biasi, commissario tecnico dell'Albania, parla a margine di un evento benefico al Westin Palace a Milano: "Napoli-Juve? È stata una grande gara, giocata bene da entrambe le squadre. AL Napoli è mancato soltanto il secondo gol, mentre i bianconeri hanno forse pagato il fatto di aver fatto gol subito, rilassandosi. Mercoledì in Coppa Italia sarà tutto da vedere, ogni partita ha una sua storia. Higuain? Ha segnato tantissimo, se a volte si ferma diventa solo più umano, perché a volte sembra un marziano. La Juventus lavora per arrivare al top alla gara di Champions League contro il Barcellona. Belotti? Sta crescendo e può migliorare ancora. Sta facendo esperienza. Il suo futuro? Non so se avrà voglia di andarsene, tutto è ancora da vedere. Donnarumma? È straordinario, giovanissimo, e un errore ci può stare. Ha la serenità di un veterano. Il mio futuro? Almeno fino al 31 ottobre sarò il ct dell'Albania".