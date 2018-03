De Boer vs Mourinho, atto terzo. Dopo le critiche dell'olandese allo Special One per la gestione di Rashford e la replica del portoghese ("è il peggior allenatore della storia della Premier League"), l'ex tecnico di Ajax e Inter è tornato a parlare dopo l'eliminazione del Manchester United dalla Champions League, avvenuta per mano del Siviglia: "Io sarò anche il peggiore, ma lui è l'allenatore che ha speso circa un miliardo di sterline nella sua carriera per far giocare in questo modo le sue squadre". La controreplica di Mou non si farà attendere.