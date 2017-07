Presentato dal Crystal Palace come nuovo allenatore, l'ex tecnico dell'Inter, Frank de Boer, ha subito messo in chiaro la sua idea di calcio e il lavoro che vuole svolgere con il club inglese. Clamoroso è però l'autogol che l'olandese mette a segno aprendo fin da ora alla possibilità di essere esonerato.



SE LA SOCIETA' VUOLE CACCIARMI... - “Posso dirlo ora che tra sei mesi la società può stringermi la mano e dirmi addio, il calcio è così. I nostri fan non sono così attenti allo stile di gioco. In Premier League non conta il possesso palla, conta fare gol, azioni e dare il 100%. Se vinci sono tutti felici, a nessuno importa lo stile di gioco".