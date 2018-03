Frank de Boer, ex tecnico di Ajax, Inter e Crystal Palace, parla all'Independent delle sue esperienze fallimentari: "Sono pronto a riavviare il motore dopo due club che non hanno avuto successo (con me ndr). Ovviamente, il prossimo deve essere buono. È importante scegliere un club in cui si possa costruire qualcosa. Ho avuto offerte, ma è meglio iniziare nella nuova stagione. E avevo anche bisogno di schiarirmi un po' la mente".



SULL'INTER - "Ho avuto a disposizione solo un'amichevole contro il Celtic, poi ho dovuto fare la mia pre-season durante la stagione. È molto difficile, specialmente in un club come l'Inter. C'erano problemi col presidente e con la stampa; gli agenti hanno molta influenza. Devi essere davvero preparato. E non ero ben preparato, in quel momento, per l'Inter".