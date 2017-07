Frank de Boer ha parlato della sua parentesi all'Inter in un'intervista al Times: ''Quando andate al campo di allenamento, vedete parole, messaggi come ‘Se non hai fallito, non hai imparato nulla’. Innanzitutto devi fallire per diventare il migliore. L’ho fatto. E’ stata una buona esperienza. Ne sono uscito come un allenatore migliore. Suning? Ho rispetto per loro ma in Cina hanno una cultura fatta di ricompense e punizioni. I proprietari volevano che i giocatori rimanessero chiusi nel centro sportivo in ritiro per una settimana perché la squadra aveva perso una partita. Lo hanno fatto e loro hanno riperso la partita dopo''.