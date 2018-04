Gigi De Canio, allenatore della Ternana, rivela che è stato vicino ad allenare la nazionale del Camerun: "L'ho letto anche io: comunque sono in buona compagnia. Non è una cosa che riguarda ora, ma è avvenuta precedentemente, tramite alcune persone con cui ero in contatto e mi fu proposto di fare questa cosa, e io ho dato la disponibilità. Poi sono passati più di due anni. Ma non mischiamo le carte, io ho preso un impegno e sono qui per tenervi fede, perché ho un obiettivo. Poi se qualcuno non mi vuole più, come è successo, non sto in paradiso a dispetto dei santi, ma siccome non c'è nessun pericolo, perché sento la stima di tutti. Ma vi prego di non creare nessun caso, l'ho detto anche a Ranucci, ma non ci scherziamo nemmeno".