David de Gea è felice al Manchester United, ma il rinnovo è un argomento tabù. Intervistato da Sky Sports UK, il portiere spagnolo spiega: "Non penso sia il momento di cominciare a parlare del futuro o dei contratti. Abbiamo ancora tante partite tra adesso e la fine della stagione, la prima cosa a cui dobbiamo pensare è il Burnley questo weekend. Felice al Man United? Solo far parte di questo club è speciale. Quando indossi questa maglia, quando vai in trasferta, è qualcosa di cui sei sempre orgoglioso. Ti riempie di emozioni e gradualmente capisci quanto questo club sia importante per i tifosi e per chi lavora qui. Vivono per il gioco, così diventa una parte di te e puoi solo apprezzare di aver passato del tempo qui. Il mio segreto? Emilio Alvarez (suo allenatore all'Atletico, ingaggiato dai Red Devils, ndr). Sa cosa dire, come trattarmi se ho qualche dubbio, mi ha aiutato tantissimo. Mi conosce come giocatore e come persona e c'è un legame speciale tra noi. Se c'è una ragione dietro al mio rendimento di questa stagione è lui. Riacciuffare il Manchester City? Bisogna essere onesti e dire che è difficile, ma in Premier League non si sa mai... E' un campionato difficile, sarà dura e c'è un gap importante, 12 punti sono tanti. Noi però lotteremo ogni partita per prendere più punti possibile e vedere dove finiremo. Non ci arrenderemo fino alla fine".