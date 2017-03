Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha detto la sua sul futuro di Massimiliano Allegri: "Io credo proprio che per Allegri alla Juventus sia finito un ciclo. So di qualche dissapore interno e ha molte richieste. Per ambizione e per profilo economico potrebbe fare un'avventura diversa. Credo che Spalletti possa andare alla Juventus, lui non è secondo a nessuno. Spalletti ha un'esperienza internazionale che la Juventus potrebbe preferire".