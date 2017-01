Il mercato del Napoli è di fatto concluso, almeno per quel che riguarda lo operazioni in entrata. Qualcosa invece deve ancora muoversi sul fronte uscite. La partenza di Gabbiadini è sulla bocca di tutti, ma ancora nulla si è concretizzato. Si parla di Premier League, ma la preferenza dell'attaccante lombardo è di rimanere in Italia. Gabbiadini, in particolare, aspetta notizie da Firenze. Kalinic sembra vicino ai cinesi e potrebbe essere lui il sostituto dell'attaccante croato.



NIENTE SCONTI - Che sia Premier o Italia, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato chiaro. Gabbiadini andrà via per una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Anzi, la richiesta del Napoli è di 25. Di recente al teatro San Carlo per lo spettacolo di Maradona, il patron ha confermato agli amici che non metterà limiti alle scelte di Gabbiadini. A patto che gli venga pagata la cifra richiesta: 25 milioni. Cosa importante, il Napoli non accetta prestiti, neanche con riscatto obbligatorio. Ecco perché Gabbiadini è avvisato: considerando la rigidità di De Laurentiis dovrà trovare un'offerta concreta. Senza tirare troppo la corda, perché in Inghilterra Southampton e West Bromwich lo aspettano. La speranza di Gabbiadini è che la Fiorentina possa avere i soldi richiesti da De Laurentiis. Se Kalinic sarà pagato 40 milioni di euro, o forse anche di più, non dovrebbero esserci.



PISTA VIOLA - Giorni intensi, quindi. Se è vero che Kalinic è pronto a fare le valigie per Gabbiadini potrebbe aprirsi subito un fronte nuovo, ma che costerà caro. Si è parlato anche di un sondaggio del Milan: Manolo è gradito ai rossoneri, ma la cifra di 25 milioni di euro ha fatto "scappare" Galliani. Non è ancora il momento per la nuova proprietà di fare investimenti così importanti. E così a Gabbiadini non resta che aspettare una chiamata da Firenze con i soldi (tanti) in arrivo dalla Cina. 25, per l'esattezza: come richiesto da Aurelio De Laurentiis.