L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta nuove dichiarazioni rilasciate ieri da Aurelio De Laurentiis nel corso dell'evento "Cibo a regola d'arte": "All’inizio si lamentavano tutti, ci dicevano ‘Ma chi avete preso?’. Ora ci godiamo questo posto che abbiamo e proviamo a difenderlo, orgogliosi di rappresentare il Sud. Noi lo scorso anno abbiamo investito 170 milioni, quest’anno meno perché avevamo già comprato tanto lo scorso anno. Si parla di quanto hanno investito altri, ci sono altri che hanno strainvestito e poi perdono 2-0. Risultati si ottengono con lavoro ed organizzazione. Chi vuoi comprare adesso? Con Giuntoli difficilmente abbiamo sbagliato, è capitato anche di prendere qualcuno che non era adatto. Ma comprare tanto per non ha senso. Chiesa? Non te lo vendono e non è detto che arrivi e ti risolva i problemi. Maggio avrei dovuto venderlo se avessi ascoltato le sirene, guardate invece cosa sta facendo. Mertens? Perché l’altro anno ne ha fatto pochi di gol. Già lo scorso anno lo abbiamo scoperto centravanti. City decisiva? Sì dovrebbe essere sfida decisiva. Dovrei esserci, a Manchester mi è piaciuto tutto tranne la prima mezz’ora"