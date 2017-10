Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Sky Sport nelle ore susseguenti alla vittoria di oggi contro il Sassuolo, che ha confermato la squadra di Sarri in testa alla classifica di Serie A. "Il Napoli di quest’anno ha tre C: cazzuto, cazzuto, cazzuto. Oggi allo stadio c’erano 53.600 tifosi per essere precisi. Mi aspetto un San Paolo strapieno mercoledì contro il Manchester City, ci porta fortuna. Speriamo di continuare a regalare ai nostri tifosi una serietà di gioco in divertimento", ha dichiarato il numero uno azzurro.



De Laurentiis è poi tornato a tessere le lodi del suo allenatore: "La bellezza di Sarri è che è un uomo serissimo ma che fa divertire i suoi allievi. La strada del bel gioco è pericolosa, qualche volta bisogna fare di necessità virtù. Sarri è così, vuole tutto. È immenso. Sarri ha tutto quello che può desiderare un allenatore. Ha tanti giocatori per sostituire i più stanchi. Non abbiamo avuto un centravanti, ma ne abbiamo scoperto uno nuovo, Dries. Allan? Cervello, cuore e c… buon per chi lo sa".



Sull'obiettivo scudetto: "Per voi esiste solo lo scudetto, ma esiste anche la soddisfazione di esprimere quello che altri invidiano. Non banalizziamo sempre tutto, basta un incidente per perdere. Bastano gli infortuni. Guarda quante altre squadre che non hanno fortuna. Anche la nostra squadra di medici è fondamentale, se stanno con noi è perché si trovano bene. Mi ricordo quando ci criticavano tutti, l’italiano in genere è lamentoso".



Sul mercato: "Dobbiamo trovare dei ricambi utilizzabili e non gente che vada sempre in panchina. Chiesa? Non me lo vendono, il presidente rischierebbe di farsi ammazzare. E non è detto che da noi farebbe bene".