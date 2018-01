La telenovela Politano si arricchisce di un ulteriore capitolo, che dimostra lo stato di tensione tra Napoli e Juventus, le due formazioni che si stanno contendendo in queste ultime ore del mercato invernale l'esterno classe '93 del Sassuolo. Nonostante la preferenza del calciatore per la squadra di Sarri, l'inserimento dei bianconeri, nello specifico dell'amministratore delegato Beppe Marotta susseguente all'emergenza venutasi a creare a causa delle condizioni fisiche di Dybala e Cuadrado, ha partorito l'effetto di aumentare il costo del cartellino di Politano, passato dai 16-18 milioni di euro più una contropartita tecnica messi sul piatto inizialmente da De Laurentiis ai 23 di cash offerti nei giorni scorsi.



Alla luce anche delle difficoltà da parte del Sassuolo nell'arrivare a Caprari della Sampdoria come potenziale sostituto di Politano, il patron Squinzi ha nuovamente rallentato la trattativa col Napoli, che ha manifestato l'intenzione di non produrre ulteriori rilanci. Un evolversi della situazione che può finire per favorire la Juventus in vista di un accordo per la prossima stagione, alla luce degli ottimi rapporti col club emiliano. A margine dell'assemblea elettiva della FIGC, il presidente del Napoli De Laurentiis ha risposto con una battuta alle domande dei cronisti: "Politano al Napoli? Chiedetelo a Marotta...".