Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Maradona credo che diventerà presto l'ambasciatore del Napoli all'estero. Domani ha tutto l'interesse che gli azzurri possano combattere ad armi pare e proverà ad infondere quel sentiment che servirà per giocare contro il Real. E' stato molto bello riconquistare in 3 anni la serie A e fare in 7 anni in Europa. Complimenti a tutti gli allenatori e i calciatori che hanno fatto parte di questo periodo. Abbiamo creato i Lavezzi, i Cavani, gli Higuain e stiamo creando i Mertens, i Callejon, gli Insigne. Io sono per i giovani, i giocatori di 18, 19, 20 anni".



SU SARRI - "Lo ringrazio. Io sono fiero che vada in tuta, in campo non si scende come damerini. Inoltre sulla tuta ci sono gli sponsor, se si vestisse come un damerino non si vedrebbero bene. La scelta di Sarri? A Napoli l’ho portato io a discapito della diffidenza di tutti."



SULL'ESAME REAL - "Non finiscono mai come insegna Eduardo, voglio sostenerne ancora".