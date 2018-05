"Non vado più al San Paolo? Per scaramanzia". Così oggi Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli: "Quando ero a Los Angeles la squadra ha sempre vinto e allora ho detto 'non ci andare più', anche perché Sarri è più scaramantico di me e se passo a salutarlo prima di una gara e non vinciamo poi se la prende con me".