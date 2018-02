Avanti insieme. L'idea del Napoli è forte e chiara: blindare Maurizio Sarri per la prossima stagione e oltre, perché le tentazioni non mancano per l'allenatore che sta incantando alla guida della capolista. L'Europa guarda Sarri e lo corteggia, le proposte sono in arrivo, la clausola da 8 milioni di euro è un'occasione per chi cerca un allenatore. Ecco perché Aurelio De Laurentiis sta preparando una nuova proposta per provare a convincere Sarri a rimanere alla guida del Napoli, ripensando il suo contratto anche con l'eliminazione di quella clausola che fa così temere la proprietà azzurra.



I DETTAGLI - Il presidente ha pronta un'offerta fino al 2021 con doppia opzione di rinnovo per i due anni successivi, il suo stipendio salirebbe fino a 4 milioni di euro più bonus legati agli obiettivi di squadra; in più, a Sarri verrebbe concesso maggior potere sul mercato nelle scelte dei giocatori, in entrata come in uscita. Insomma, la costruzione di un nuovo Napoli con Maurizio Sarri al centro, pur di trattenere con sé l'artefice di una squadra che sta conquistando tutti e sogna lo scudetto. Ultima parola all'allenatore che non vuole distrazioni in un momento così delicato, ci penserà al momento giusto. Intanto, De Laurentiis insiste. E corteggia quotidianamente Sarri...