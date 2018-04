Inoltre eliminare la pista d’atletica, altra priorità in caso di rinnovamento, regalerebbe una visibilità decisamente migliore per i tifosi, che al contempo sarebbero molto più vicini al terreno di gioco, il che garantirebbe una spinta ancora maggiore per la squadra.

è uno stadio vecchio che dovrebbe essere modernizzato:". Parole e musica di Bartosz Bereszynski, difensore della Sampdoria. Solo l'ultima sferzata, in ordine di tempo, verso. Poco più di un anno fa gli ultimi lavori, con cui sono stati sistemati tribuna stampa e spogliatoio ospiti. Prossimi in lista i bagni e il sistema elettrico, entrambi in condizioni pietose, in programma a fine stagione.. Il numero uno azzurro vorrebbe acquistare il San Paolo per una cifra simbolica, considerando anche l'ammontare dei lavori di ristrutturazione, oppure lo vorrebbe in concessione per 99 anni. Il primo cittadino partenopeo non ha mai aperto la porta, spesso socchiusa, ma mai spalancata al cambiamento. Da qui. Tante le possibilità vagliate dalla società azzurra: colloqui, sopralluoghi e incontri che spesso si sono rivelati un buco nell'acqua. Le ultime indiscrezioni parlavano di Melito, ma come tante volte accaduto in precedenza c'è poco di concreto.In quest'ottica è importante l'apertura sulla questione cessione diche, intervenuto a Canale 9, ha dichiarato: "Sono contrario ad una cessione dello San Paolo, ma se arrivasse un'offerta valida la prenderemmo in considerazione e probabilmente farei un referendum consultivo in città:. Va riqualificato e ristrutturato, ma ilResto contrario perché vogliamo sia lo stadio della città ma non è impensabile".Considerando che oggi la gestione dell'impianto costa al Napoli circa 780 mila euro all'anno, la società potrebbe investire la cifra richiesta dal sindaco per poi, seppur non in tempi brevi, rientrare ampiamente dalla spese sostenute.Negozi, ristoranti, museo del club, tour guidati sono solo parte dell'indotto che una struttura nuova porterebbe al Napoli.Un vero e proprio salto di qualità, chiave della crescita societaria della Juventus da quando lo Stadium ha preso il posto dell'Olimpico.