Rodrigo De Paul, esterno dell'Udinese, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del gol segnato al Milan e del fallo fatto a De Sciglio: ''Mi sono arrivati tanti complimenti da parenti e amici, è il mio primo gol in Serie A, ma prima voglio chiarire una cosa a cui tengo tantissimo: mi sono immediatamente scusato con De Sciglio al quale faccio i migliori auguri. E voglio ribadire che il mio intervento non era cattivo, non entro mai per far male, cerco sempre e solo di prendere il pallone e anche in quella occasione è stato così''.