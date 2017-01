Marten de Roon, centrocampista del Middlesbrough, arrivato in estate dall'Atalanta, ha parlato a Voetbal International del suo stipendio, aumentato rispetto a quando giocava in Italia: "La prima volta che ho visto il mio nuovo salario sono rimasto scioccato. Ovviamento uno ha già siglato il contratto ma quando poi vedi tutti quei soldi in banca ti poni delle domande".



"Pensi a tutte le altre persone che guadagnano molto di meno, a quello che potrebbero fare con questi soldi. Ne ho parlato anche con mia mamma e mio papà. Il secondo non è rimasto sorpreso, perché è il direttore di una scuola, ma la prima, che fa la fisioterapista per gli anziani, mi ha detto che tutto questo non era giusto. Però non bisogna essere ingenui. D'altronde credo che il mio stipendio sia uno dei più bassi di tutta la Premier League".