L'allenatore della Roma Primavera, Alberto De Rossi, ha commentato a Sportitalia la sconfitta rimediata in Supercoppa Primavera contro l'Inter: "Nella seconda parte del secondo tempo eravamo più freschi e più in gara di loro, ma non siamo riusciti a cogliere l'attimo. Poi nei supplementari la stanchezza ha preso il sopravvento. E' stata una bella partita, complimenti a tutte e due le squadre. Quando si perde c'è sempre amarezza, inutile nasconderlo; ma comunque stiamo lavorando ad un progetto e speriamo di poter poi ottenere i frutti. Noi alla Roma abbiamo tanti talenti interessanti come Antonucci, che si allena già in prima squadra. Da questa partita viene fuori che siamo competitivi".