Il capitano della Roma Daniele De Rossi è intervenuto a Premium Sport dopo la vittoria sul Chelsea: "A Roma non viviamo grandissime serate in Champions League, ma per esempio abbiamo vinto 10 anni fa col Chelsea e ancora tutti lo ricordano. Anche quella di stasera resterà nella testa dei tifosi. Ci siamo messi in una posizione importante nel girone e ce la siamo meritata, ma il discorso qualificazione non è ancora chiuso. Abbiamo visto che anche il Qarabag non regala le partite. A me piace molto come stiamo giocando, Di Francesco ci ha cambiati. Ora siamo sempre aggressivi, anche contro squadre che in altre stagioni avremmo atteso. Questo è il piccolo salto in avanti che abbiamo fatto. Dove possiamo arrivare? E' presto per fare proclami che a Roma sicuramente verranno fatti, nella stessa maniera in cui sembravamo scesi dopo il pareggio contro l'Atletico Madrid e la vittoria in Azerbaigian solo per 2-1. Bello essere romanisti in notti come questa? Dobbiamo ringraziare di essere nati romanisti sempre, anche quando perdiamo. Io però ringrazio sempre di essere nato romanista, anche dopo il 7-1 contro il Manchester United".