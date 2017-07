Daniele De Rossi da Boston ha voluto parlare, per la prima volta da capitano, della prossima stagione della Roma, che sarà la prima dopo il ritiro di Francesco Totti; il centrocampista della Nazionale ha così commentato l'addio del 10 al calcio giocato: ''Lo sento sempre, per non lasciarlo solo... Ma lui solo non lo sarà mai. Ma bisogna andare avanti, lui affronterà una situazione nuova, noi anche andremo avanti, niente di problematico, anche se senza Totti sarà diverso. È un grande amico''.



SFIDA ALLA JUVE - De Rossi ha poi parlato della lotta allo Scudetto del prossimo anno, che vedrà come sempre la Juve tra le protagoniste: ''Di sicuro quando ho iniziato a giocare in Serie A il livello era alto. Ma si può trovare molta qualità anche adesso, da 3-4 anni il nostro calcio è in crescita e il livello è aumentato. Quando affronti la Juventus in campionato sai che la vera difficoltà sta nel gruppo: la difesa è forte e gli altri reparti sono ben organizzati. Non hanno punti deboli, batterli non sarà semplice. Se sarei contento se vincesse qualcun altro, tipo il Napoli? Assolutamente no, in quel caso voglio essere io a vincere. È difficile avvicinarsi alla Juve, noi ci stiamo provando e io voglio provarci ancora per due anni. Nazionale? Il nostro gruppo è affiatato e Ventura può fare qualcosa di simile a quanto fatto da Conte. Potremmo essere gli outsider come nel 2016, magari un po' più fortunati...''.