Morgan De Sanctis, portiere del Monaco, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport torna a parlare della sua esperienza europea con la Roma, citando la netta sconfitta interna con il Bayern Monaco (1-7) come l'episodio peggiore. "Era il 2014-15. Nel girone c’erano Cska Mosca, Manchester City e Bayern appunto. Andò tutto bene finché non subimmo quel maledetto 7-1 in casa dai tedeschi. Quella sconfitta ci fece male nella testa e nelle gambe. Avevamo sopravvalutato le nostre forze e la pagammo cara. Nell’ultima partita ci sarebbe bastato pareggiare 0-0 in casa col City, ma non avevamo più certezze e così perdemmo anche quella per 0-2 e fummo eliminati".