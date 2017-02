L'infortunio, la prudenza, il desiderio di tornare in campo al più presto. E poi... il futuro, un punto interrogativo nel destino di Mattia De Sciglio. Perché il terzino del Milan vivrà un'estate da protagonista, qualsiasi sia la scelta finale. Il Milan punta su di lui, lo ha lanciato e coccolato, adesso lo aspetta al rientro dal problema accusato a Udine per la folle entrata di De Paul. Ma sa benissimo che quel contratto a scadenza 2018 è un vero pericolo. Perché in agguato non c'è solo più di un club straniero, bensì soprattutto la Juventus.



PIANI BIANCONERI - Nelle idee di Marotta e Paratici da tempo c'è un vero e proprio assalto a De Sciglio. Capacità di giocare sulle due corsie, serietà professionale, italiano, esperto a livello nazionale e internazionale ma ancora giovane: Mattia risponde alle caratteristiche del jolly per le due fasce che la Juventus cerca verso la prossima stagione. Un tentativo è stato fatto anche a gennaio, approccio per capire la volontà rossonera. Il Milan ha negato qualsiasi spiraglio: De Sciglio intoccabile, almeno per adesso. Perché la Juve non ha intenzione di mollare la presa, ancor più col contratto a scadenza nel 2018.



MURO ROSSONERO - Di fronte all'insistenza bianconera, il muro del Milan. Solido, solidissimo da parte del gruppo Berlusconi, Galliani e l'attuale proprietà tutta. Con i cinesi che ovviamente vorrebbero puntare su Mattia, ma saranno tenuti a dare garanzie sul progetto proprio come vale per Donnarumma e gli altri giovani di prospettiva che aspettano informazioni dopo il closing. Non sarà un problema; il punto diventerà trovare l'intesa sul nuovo contratto, con il Milan pronto a investire ancora su De Sciglio. Una contromossa per blindarlo e allontanare la Juve, interessata a distanza per una sfida di mercato già partita da settimane. Il Milan resiste, la Juve non molla...