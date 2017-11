Tornato a disposizione di Massimiliano Allegri dopo un lungo infortunio e schierato in Champions contro lo Sporting, il terzino della Juventus ed ex-Milan, Mattia De Sciglio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione in casa bianconera parlando anche del Milan.



SULLO SPORTING - "Contro lo Sporting abbiamo fatto un brutto primo tempo, ma nello spogliatoio Allegri ci ha dato dei messaggi con molta calma per provare a cambiare".



LA JUVE - "La Juventus la conoscevo da avversario ma non pensavo dall'interno di vedere un ambiente così compatto, con questa voglia di vincere che ti trasmette e con quell'autostima e quella fiducia che si respira fin dal primo giorno che si entra qui a Vinovo".



RIENTRO - "Adesso mi sento pronto fisicamente, ho lavorato bene e sono a tutti gli effetti a disposizione".



SUL MILAN - "Rapporti con il Milan sono molto buoni anche perchè ci sono nato e cresciuto. Il Milan ha cambiato tanto e quando si cambia così tanto serve sempre tempo. Anche io l'ho vissuto quando ho esordito, quando hanno lasciato i vari Maldini, Gattuso, Ibrahimovic, e so che serve tempo".