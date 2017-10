Attenzione, non si parla di un recupero fisico, ormai prossimo, visto che contro lo Sporting Lisbona è in vantaggio su tutti per una maglia da titolare, ma di quelloIn questa stagione, nella sua nuova avventura in bianconero, ha avuto modo di: una lesione parziale a livello dell'articolazione tibio-peroneale inferiore.