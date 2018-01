de Vrij non ha ancora scelto il suo destino, la Lazio si guarda intorno, in cerca di un possibile sostituto. Dopo l'ottimo inizio di 2018, rimane aperta solo la querelle de Vrij ad appannare il sorriso della dirigenza biancoceleste. Che sta vagliando molti nomi, in vista di un eventuale addio. Sul piatto potrebbero esserci quattro profili, come riporta il Corriere dello Sport. Il de Vrij 2.0 è quasi pronto?



TUTTI I NOMI – Dal Brasile torna forte la candidatura di Rodrigo Caio, vecchio obiettivo della Lazio. Altro nome, altra corsa, potrebbe liberarsi anche Simuvonic, il classe ’94 alto 1,91 del Celtic in scadenza nel 2021. Attenzione però a Subotic, gigante serbo (è alto 1,92) che si libererà dal Borussia Dortmund dopo 263 presenze totali. Esperienza e forza, altro nome, sotto l'ombra di Mendes, potrebbe essere Diego Reyes, ai ferri corti con il Porto: non rinnoverà. In Portogallo lo accostano alla Lazio, lui ha già detto di volere l'Italia.