L'accordo era praticamente raggiunto poco più di una settimana fa. Almeno a parole: Stefan de Vrij pronto a dire sì al rinnovo con la Lazio, poi... un giallo di mercato. Sì, perché il difensore olandese tramite il suo entourage ha preso ancora tempo nonostante fosse tutto pronto per il nuovo accordo fino al 2019 con clausola rescissoria a 25 milioni che impedisse di perderlo a parametro zero. E invece gli agenti di de Vrij continuano a rimandare l'incontro per la firma in questi giorni, un atteggiamento che preoccupa la Lazio e rimette in discussione il rinnovo già pronto nel cassetto.



DIETRO C'E' L'INTER - La società biancoceleste rimane comunque fiduciosa, va detto, nella speranza che Stefan mantenga la parola. Ma dietro questi tentennamenti c'è un vero e proprio assalto da parte dell'Inter: Ausilio e Sabatini sono vigili e pronti a tentare de Vrij con un'offerta che supererebbe i 3 milioni a stagione, facendolo firmare da inizio febbraio a regime di svincolo per la prossima stagione con un accordo pluriennale. E così de Vrij sta valutando, la Lazio aspetta mentre l'Inter spera. Ad oggi, il rinnovo è pronto sul tavolo per essere firmato ma l'autografo ancora non c'è. Arriverà presto? Lotito insiste, occhio all'Inter...