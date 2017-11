Stefan de Vrij e la Lazio, un rinnovo ancora in bilico. Stanno continuando settimanalmente i contatti tra l'entourage del difensore olandese e il club biancoceleste per decidere il destino del difensore olandese, a scadenza di contratto nel giugno 2018 e occasione a parametro zero per tante squadre importanti. Nei giorni scorsi, un nuovo confronto diretto in cui de Vrij ha dato disponibilità a rinnovare: l'idea è un accordo fino al 2020 clausola rescissoria da 25 milioni, il difensore però ha chiesto un ingaggio più alto da 2,8 milioni a stagione bonus esclusi.



LA STRADA DELLA JUVE - A queste cifre, la Lazio non è soddisfatta e pretende di alzare la clausola. Altrimenti bisognerà ri-studiare un accordo che al momento non è ancora definitivo. E la Juventus? "Rinforzeremo la difesa", ha annunciato Marotta. Ma ad oggi la priorità su de Vrij è aspettare di capire le evoluzioni: in caso di affare a costo zero la Juve sarebbe decisamente interessata, con una clausola ben più alta non sarebbe una priorità. Ecco perché per una volta la clausola allontana i bianconeri, de Vrij permettendo. Perché le settimane passano e la firma non c'è ancora...