Stefan de Vrij aspetta di chiarire il proprio futuro, al più presto. Perché il difensore olandese può essere un grande protagonista del prossimo mercato: il suo contratto scade nel 2018, la Lazio è chiamata a blindarlo ma non ha ancora trovato l'accordo durante questi mesi. Non solo il Milan, c'è soprattutto l'Inter in Italia a sondare il terreno per il centrale molto apprezzato sull'aspetto tecnico, ritenuto un grande difensore di livello internazionale. Ma i dubbi sono diversi, dall'ingaggio alto che richiede (essendo a scadenza tra un anno) fino ai tantissimi infortuni che spesso lo condizionano.



RINNOVO IN BILICO - Insomma, i punti interrogativi ci sono e le mosse dell'Inter non sono ancora definitive, anzi. Da Rudiger a Manolas, le alternative sono tante ma non si è affondato il colpo. Un discorso valido anche per De Vrij, ecco perché la Lazio riproverà a rinnovare il suo contratto, poche speranze di un accordo difficile. L'olandese è in bilico, tra l'Inter e il futuro in biancoceleste, Lotito dovrà decidere se cederlo (valutazione superiore ai 20 milioni) o rischiare di tenerlo senza rinnovo sicuro in mano. Un'altra situazione delicata in casa Lazio...