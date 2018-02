Si avvicina la firma di de Vrij con la Lazio. Nonostante le voci di accordo con l'Inter, la Lazio è sicura di aver in mano il sì del giocatore, e di essere vicinissima alla risoluzione di una lunghissima querelle. Brutte notizie per l’Inter, a riferirlo è il quotidiano Il Messaggero, che rivela: il club biancoceleste si ritroverà a pagare commissioni altissime agli agenti del giocatore, ma accetterà pur di farlo rinnovare.



TARE CI CREDE - Tare ci crede, ma lo ha sempre fatto. Il ds biancoceleste è forte di un rapporto molto stretto con il difensore olandese, maturato quando era out, infortunato. Per questo ha trattato fino all'ultimo con la Seg, nonostante le pretese astronomiche dell'agenzia che ha in mano il cartellino di de Vrij. Che alla fine firmerà un contratto importante: prolungamento per 2 anni con opzione sul terzo a 2,5 milioni di euro a stagione.