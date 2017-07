La Juve temporeggia per Stefan De Vrij e l’affare si raffredda anche sulle lavagne dei bookmaker internazionali. I bianconeri non hanno intenzione di pagare quanto richiesto dal presidente della Lazio Claudio Lotito, soprattutto considerando che il calciatore andrà in scadenza nel 2018. E dunque, si legge su Agipronews, sulla lavagna scommesse relativa al futuro dell’olandese, l’ipotesi più probabile, al momento, è quella di un altro anno in biancoceleste, data a 1,50 dalla sigla Unibet. La pista Juve non decolla e i bianconeri non sono nemmeno quotati. Tutt'al più, se De Vrij dovesse partire, i quotisti lo vedrebbero al Liverpool, prima destinazione possibile, data a 3,00. Calda anche la pista Inter, piazzata a 4,00, poi c’è il City, dato a 9 contro 1. A 10,00 il Chelsea, chiudono la lista delle pretendenti il Barcellona (a 15,00), il Manchester United (pure a 15,00) e il Milan (a 17,00).