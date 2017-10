Tra i giocatori in scadenza di contratto nel mirino, da tempo, della Juve c'è anche Stefan De Vrij. Il difensore centrale della Lazio, infatti, è stato sondato già a più riprese in estate, con la coppia Marotta-Paratici che si è dovuta scontrare di volta in volta contro il muro eretto da Claudio Lotito, che di cedere l'olandese e di farlo per meno di 30 milioni di euro proprio non ne ha voluto sapere. A differenza del caso Keita, in questo caso, le trattative per il rinnovo erano però già state imbastite all'insegna di start and stop: consapevole di voler spiccare il volo in un top club senza perdere troppo altro tempo, lo stesso De Vrij anche per riconoscenza nei confronti di un club che ha saputo attenderlo e curarlo in anni complicati si è detto disponibile a trovare un accordo per il rinnovo affinché la Lazio potesse cederlo senza restare con un pugno di mosche in mano. Una trattativa non semplice in ogni caso tra domanda e offerta, con l'entourage del giocatore che chiedeva di fissare una clausola rescissoria congrua e valida ovunque ottenendo per tutta risposta la pretesa di una clausola valida solo all'estero e a una cifra decisamente più alta dello sperato. A conti fatti la differenza si è ridotta a circa 10 milioni (35 la proposta di Lotito, non più di 25 la richiesta della Seg che cura gli interessi di De Vrij), ma molto più delicato da sciogliere rischia di essere il nodo legato alle limitazioni per la clausola stessa.

JUVE ALLA FINESTRA – In tutto questo, la Juve rimane spettatrice assolutamente interessata della vicenda, non soltanto nel caso in cui De Vrij dovesse arrivare a febbraio ancora con il contratto in scadenza. Infatti, clausola rescissoria valida anche per l'Italia ad una cifra non troppo alta potrebbe lasciare De Vrij in cima alla lista dei desideri nel caso in cui l'olandese, ora nuovamente ai box, dovesse disputare una stagione intera senza dover patire ancora le scorie dell'operazione al ginocchio che ne ha condizionato la carriera. Dubbi fisici a parte, De Vrij piace e pure parecchio. A parametro zero o tramite clausola, però: perché riuscire a fare affari con Lotito, non sembra ancora un'alternativa percorribile.



@NicolaBalice