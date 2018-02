Lazio,dice addio. Dopo le parole di Tare, che di fatto chiudeva ogni possibilità di trattativa con la Seg per il rinnovo del difensore olandese,. E l'Inter gongola, pronta a prenderlo gratis.De Vrij ringrazia la Lazio e i suoi tifosi in un lungo post: "sul mio futuro fino ad arrivare a questo punto che nessuno desiderava. Purtroppo per diversi motivi non siamo riusciti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti.e mi fa male andare via in questo modo. Anche se qui sono felicissimo e mi sento a casa, a volte bisogna uscire dalla propria comfort zone per poter raggiungere gli obiettivi desiderati.e per tutta la fiducia e le opportunità che mi sono state date. Ho provato a dimostrarlo ogni giorno dando il massimo e continueró a farlo fino alla fine! Grazie, Stefan"