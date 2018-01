Novità importanti sul fronte del rifinanziamento del debito del Milan. L'amministratore delegato rossonero Marco Fassone ha dato mandato alla banca d'affari Merrill Lynch di trovare soggetti interessati a rifinanziare il debito del club contratto con il fondo Elliott, che ammonta a 123 milioni (interessi esclusi). Come si legge sul Corriere della Sera in edicola oggi, il mandato sarebbe per una cifra fino a 300 milioni.



L'operazione non riguarda il debito della controllante, la Rossoneri Sport Investment, che fa capo direttamente al proprietario Yonghong Li e che a sua volta era stata finanziata per 180 milioni da Elliott. Questa era ed è la parte più complicata dell'operazione, perché richiede a garanzia le proprietà di mr Li e sulla quale si continua a lavorare.



Come noto, Merrill Lynch svolge il ruolo dell'advisor: andrà dunque sul mercato a cercare bond o finanziamenti. Non c'è quindi ancora la certezza che i 300 milioni siano stati trovati, ma va detto che, quando scende in campo un nome importante come Merrill Lynch, le speranze di successo crescono.



La decisione non elimina dal tavolo l'offerta di Highbridge, che potrebbe ancora tornare in gioco per finanziare una parte del debito, sia sopra (proprietà) che sotto (Milan). Fassone spera sempre di concludere per aprile, prima del settlement agreement con l'Uefa.