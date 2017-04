Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, è intervenuto al termine della vittoria bianconera contro il Barcellona. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky: "Penso che abbia vinto la Juventus contro il Barcellona. Dybala ha giocato una partita straordinaria, ma ci sono anche altri giocatori che hanno fatto la differenza questa sera".



Qual è il punto di forza della Juventus e quale aspetto deve migliorare?



"La Juventus deve migliorare la compattezza di squadra e migliorare gestione palla".



Del Piero cosa serve in un giocatore: altruismo, coraggio o fantasia?



"Serve l’umiltà di mettersi a disposizione della squadra, avere la voglia di cercare qualcosa in più".



Del Piero, nell’ ultima Champions League vinta dalla Juventus come metti in ordine società, giocatore e allenatore?



"Metto tutti e tre al top".



Innanzitutto, per quanto riguarda il Barcellona non è la prima volta che accade. Perdono male alcune partite anche in campionato. Non bisogna avere solamente tre fenomeni davanti. Stasera la Juventus come squadra ha saputo difendere. Allegri accetta di essere sottomesso nel gioco. Pensa di colpire in contropiede. Dybala ha fatto un goal eccezionale, poi la differenza la fanno i top player, in questo caso i portieri".