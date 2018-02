Alessandro Del Piero, a margine dei Laureus Sport Awards di Montecarlo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Agitato? E' sempre emozionante, andare a fare qualcosa diverso da ciò che ho fatto per tutta la vita", spiega l'ex capitano della Juventus: "Davanti a me ci sono campioni di tutti gli sport. Juve-Napoli? Le vittorie scrivono la storia, la bellezza scrive un'emozione. Se metti insieme tutte e due sei a posto. Ma soltanto una delle due squadre riuscirà a gioire, in questo senso. Il Napoli riesce a giocare bene, a far divertire, ed è davvero bello sedersi a guardarlo. Chi rischia alla prossima giornata tra Roma, Inter e Lazio? Tutte e tre. La Roma arriva da un momento negativo, l'Inter affronta un Milan in grande salute e la Lazio sfida la squadra favorita per lo scudetto".