A margine del suo inserimento nella Hall of Fame del calcio italiano, Alessandro Del Piero ha dichiarato: "Il Mondiale nel 2006? Un momento unico, già partecipare a un Mondiale è un sogno, figuriamoci vincerlo. Quella della Nazionale è una chiamata a cui devi rispondere sempre di sì, questo è il mio parere. Per chi gioca a pallone è il massimo, ho vestito l'azzurro a 16 anni per la prima volta e dopo 16 anni sono diventato campione del mondo. Il gol alla Germania? Ho rincorso con ambizione il mio sogno da quando ero il più piccolino. È un bell'esempio, quello forse è stato il nostro gol più bello, realizzato con una bella azione di squadra".



SULL'ADDIO ALLA JUVE - "Il riconoscimento da parte del mio stadio e degli stadi in generale nell'ultimo anno non lo dimenticherò. Fa parte dei trofei più importanti, non rappresentati da qualcosa di materiale. Io avevo otto anni quando Bruno Conti alzò la Coppa del Mondo, a 11 ammiravo Gullit e la sua squadra. A 12 anni Bagnoli vinceva e da veneto non mi dispiaceva neanche che avesse battuto la Juventus. Sono tutte storie di passione e di amore per questo sport".