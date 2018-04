"Allegri? E’ stato elogiato tante volte per le sue scelte, ma qualcosina di diverso poteva esserci dopo quanto visto in finale di Champions League". Così Alex Del Piero a Sky Sport su Juventus-Real: "Va comunque detto che il Real Madrid si trova benissimo in questa competizione e si è creata uno stimolo ancora più grande: vincere la Champions League tre volte di fila per entrare nella storia. Non è facile buttarsi tutto alle spalle ora, ma credo avverrà perché la Juventus ha le idee chiare. E’ dura da mandare giù, ma riprenderà il suo cammino: è nel suo destino e non può scegliere".