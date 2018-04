Alessandro Del Piero, ex capitano e leggenda bianconera, ha parlato a Goal.com di Zinedine Zidane e di quanto ha influito l'esperienza alla Juventus nel suo stile di allenatore: "Lui ha avuto due allenatori che sanno cambiare molto. Ancelotti e Lippi per lui erano molto importanti per tante ragioni. Credo che pensi molto all'Italia da quando è allenatore. L'esperienza in Italia è davvero unica come allenatore perchè sei sotto pressione da parte di tutti: tifosi, media, club e giocatori. Per noi il calcio è la prima cosa. E' primario. Devi essere al 100%".