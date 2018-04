Lorenzo Del Pinto, centrocampista del Benevento, ha parlato al termine del match vinto contro il Verona entrando già in clima per la sfida alla Juventus in programma sabato pomeriggio al Santa Colomba. La squadra di De Zerbi già da ieri sera è in ritiro. "A mio avviso può essere un'arma a doppio taglio - ha commentato a Otto Pagine l'ex L'Aquila -, nella scorsa stagione la fine del ritiro ci ha permesso di cominciare la scalata verso la serie A, mentre quest'anno abbiamo capito che può servirci al meglio. La Juve? Vivo questa gara con serenità e con la felicità di affrontare i campioni d'Italia. Per me è una grande soddisfazione".