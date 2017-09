La Juventus non si perde un passo, una partita di Ferdinando Del Sole. Pepita d'oro sfornata dalla Serie B con il Pescara di Zdenek Zeman, Marotta e Paratici lo hanno prenotato in tempi non sospetti dalla fine dello scorso mese di agosto: affare fatto a titolo definitivo col presidente Sebastiani, con cui i rapporti sono buonissimi. La Juve ha preso Del Sole e lo ha lasciato a Pescara per maturare in prestito, la guida di Zeman può fare il resto per questo attaccante classe '98.



IL PIANO FUTURO - Nel mirino anche del Milan durante la scorsa estate, per Del Sole i rossoneri hanno provato l'inserimento fino all'ultimo per il centravanti che tanto bene sta crescendo in Abruzzo. La Juve si è mossa prima e ha chiuso il colpo, ora gli scout bianconeri seguono ogni match dell'attaccante con il Pescara per monitorare crescita, passi in avanti e percorso futuro. Nelle idee del club, l'anno prossimo è già previsto il salto in Serie A per Del Sole se dovesse continuare su buoni ritmi come sta facendo, compatibilmente con il rendimento altalenante tipico delle squadre di Zeman. La strada è segnata, la Juve si coccola Del Sole. E pensa già al futuro...