Un compleanno da sogno. È quello che festeggia oggi Dele Alli, centrocampista del Tottenham, che spegne 21 candeline. Appena 21, viene da dire, guardando i numeri e le grandi stagioni del centrocampista inglese, grande rivelazione della scorsa Premier League, che si sta confermando super anche quest'anno. È soprattutto grazie a lui che il Tottenham, nonostante l'infortunio di Harry Kane, sta continuando la difficile rincorsa al Chelsea di Antonio Conte.



MEGLIO DI GERRARD E LAMPARD - Già 19 i gol messi a segno in questa stagione dal classe '96, che nelle 13 partite di Premier giocate nel 2017 è stato coinvolto in 14 gol, con 10 reti e 4 assist. Numeri pazzeschi, che però non si fermano qui: nelle due stagioni con gli Spurs, Alli è stato protagonista di 40 reti in campionato, tra gol e assist. Tanti quanti, alla sua età, ne avevano messi insieme il suo idolo Gerrard, Lampard e Beckham, tre leggende del calcio inglese. Per superarli ulteriormente, dovrà condurre l'Inghilterra a quella vittoria in un trofeo internazionale che manca dal Mondiale del 1966.



SOGNO DI REAL E UNITED - Con le sue grandi prestazioni sta attirando anche le attenzioni delle big sul mercato. Strapparlo al Tottenham non sarà facile, ma Real Madrid e Manchester United sognano il grande colpo. Dagli Spurs le Merengues hanno pescato bene in passato, con i colpi Modric e Bale, e studiano un nuovo affare da record, con un prezzo che, in caso di cessione, sarà ben oltre i 100 milioni di euro. Più difficile, ma non impossibile, il passaggio ai Red Devils, che dopo il grande investimento fatto per Pogba un anno fa sperano di creare un centrocampo super. E per convincerlo, sono pronti a ingaggi da re.