Comunque vada a finire, quest'annata sarà quella della definitiva consacrazione di Federico Chiesa. Il talentuoso attaccante della Fiorentina sta macinando gol e prestazioni, guadagnandosi l'attenzione di numerosi club italiani e non solo. La proprietà viola nella relazione di bilancio ha confermato il sostanziale autofinanziamento e a giugno un addio del classe '97 è sempre più probabile.



DELLA VALLE LO TRATTIENE A PAROLE... - Intervenuto a margine dell'inaugurazione del nuovo impianto Tod's ad Arquata, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, ha provato a rassicurare i tifosi sul futuro di Chiesa: "Federico? Mi auguro di trattenere il ragazzo con noi almeno qualche anno. C'è un bel progetto, poi sta a lui decidere ma io sono ottimista". Un augurio più che una certezza che maschera colloqui già avvenuti per il suo futuro.



APERTURA A INTER E NAPOLI - Dopo aver aperto alla cessione all'Inter ormai due settimane fa, secondo il Corriere dello Sport è arrivato anche il chiarimento tanto atteso con il Napoli che rimette il club azzurro in corsa per Chiesa. Di fatto Della Valle ha confermato ai due club che per Chiesa si potrà trattare a partire dalla fine di questa stagione. La base d'asta è di 45 milioni, la stessa cifra per cui a luglio fu ceduto alla Juventus Federico Bernardeschi. Parole e fatti, con l'offerta giusta Chiesa potrà già dire addio ai viola in estate.