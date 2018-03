L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta di un colloquio che, in qualche modo, riguarda anche la Fiorentina. Dopo la partita, la squadra spagnola ha festeggiato la qualificazione all’hotel Hilton Deansgate, un paio di chilometri da Old Trafford. I giocatori sono riuniti intorno a un tavolo, Montella (che beve whisky con ghiaccio) è poco più in là con il suo staff, il fratello Emanuele e due amici svedesi. Uno è Alexander Skarsgard, l’attore di True Blood. Racconta: “Sono qui per l’amico Vincenzo, una grande persona. Ci conosciamo da anni e sono stato io a farlo riappacificare, in barca, con Diego Della Valle”.