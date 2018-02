Il Corriere dello Sport svela i quattro punti del rilancio dei Della Valle a Firenze.



CONCRETEZZA - È finita l’epoca delle promesse. Occorrono fatti concreti. Partendo dalla… rappresentanza. L’attuale presidente Cognigni non è gradito ai tifosi della Fiesole, ma è ritenuto fondamentale dai Della Valle. Si discute sulla possibilità che sia destinato in prima persona ad affrontare il caso nuovo-Franchi che tutto è meno che facile, al di là delle parole. Potrebbe essere questa la «mossa» dei Della Valle?



STRUTTURA - I Della Valle hanno dato il via alla costruzione della «casa» del settore giovanile, composta da centro sportivo, foresteria, campi di allenamento. Possibile, più vicino sicuramente di altre operazioni.



MERCATO - Varo definitivo della nuova fase relativa alla squadra. Demolito il debito che c’era la scorsa estate (circa 35-40 milioni di euro), dimezzato il monte-ingaggi (di quasi il 40 per cento) adesso due sarebbero le «prove» della voglia di riportare la Fiorentina al limite della zona europea. Primo passo la difesa delle «fondamenta» costruite da Corvino con i giovani titolari Chiesa, Veretout, Simeone, Benassi, Pezzella, Milenkovic eccetera. Per il prossimo mercato estivo spese non inferiori ad eventuali acquisti e ritorno almeno agli anticipi di cassa.



​PROGRAMMA - Ufficializzazione del ritorno dei Della Valle alla tolda di comando anche… visivamente. Fine dell’Aventino e comunicazione a tutta la città del varo del nuovo programma.